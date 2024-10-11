ЄС планує створення нового фонду військової допомоги Україні, щоб подолати вето Орбана

Віктор Орбан (Фото: ЕРА / FRIEDEMANN VOGEL)

Європейський Союз шукає способи подолання блокування Угорщиною надання військової допомоги Україні через Європейський фонд миру, повідомляє El Pais.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Угорщина вже близько півтора року блокує виплату 6 млрд євро, які мали компенсувати країнам ЄС постачання зброї для Києва. У відповідь на це Євросоюз розглядає варіант створення нового міжурядового фонду з добровільними внесками, виключивши Угорщину. Проте для заснування такого фонду потрібна згода всіх 27 країн-членів, включно з Будапештом.

Міністри закордонних справ обговорять цю пропозицію на зустрічі в Люксембурзі, яку організовує Жозеп Боррель. Розглядаються й інші варіанти обходу блокування, однак вони вимагають юридичної перевірки.

Крім того, ЄС готує пакет у 35 млрд євро для України з використанням заморожених російських активів, але й тут Угорщина перешкоджає ухваленню рішення, наполягаючи на відтермінуванні до виборів у США.

Читайте також Понад 30 країн і ЄС пообіцяли не розморожувати активи Росії, доки вона не заплатить Україні

Угорщина вже кілька місяців блокує виділення 6,5 млрд євро військової допомоги Україні через Європейський фонд миру, аргументуючи це побоюванням, що її внески будуть використані для підтримки українських військових зусиль. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нещодавно заявив, що Будапешт продовжить блокувати виділення цих коштів, доки Україна не відновить транзит російської нафти для компанії "Лукойл".