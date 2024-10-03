ЕС подал в суд на Венгрию из-за закона о суверенитете: нарушает рыночные и личные свободы

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Европейская комиссия обратилась в Суд Европейского Союза с иском против Венгрии, поскольку считает, что ее закон о "Защите суверенитета", принятый в конце 2023 года, нарушает законодательство ЕС. Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.

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Согласно закону, было создано Управление по защите суверенитета, которое получило очень широкие дискреционные полномочиями в проведении расследований. Управление может расследовать любые действия, которые ведутся в интересах другого государства или организаций.

Еврокомиссия считает, что венгерский закон нарушает несколько основных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах, а также законодательство ЕС о защите данных.

В ЕС также считают, что закон нарушает права на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения и информации, свободы объединений, права на юридическую профессиональную привилегию, а также презумпцию невиновности, подразумевающую право не свидетельствовать против себя.

ЕС в феврале этого года направил Венгрии официальное уведомление с описанием своих опасений относительно закона. Венгрия прислала официальный ответ, но в ЕС посчитали его неудовлетворительным.

В мае Еврокомиссия направила Венгрии обоснованное заключение, в котором повторила жалобы на нарушение основных прав, закрепленных в Хартии ЕС. В ответ Венгрия заявила, что закон о защите суверенитета не нарушает законодательство ЕС и что высказанные опасения необоснованны.

После этого Еврокомиссия решила обратиться в Суд ЕС.