ЕС подал в суд на Венгрию из-за закона о суверенитете: нарушает рыночные и личные свободы
Европейская комиссия обратилась в Суд Европейского Союза с иском против Венгрии, поскольку считает, что ее закон о "Защите суверенитета", принятый в конце 2023 года, нарушает законодательство ЕС. Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.
Согласно закону, было создано Управление по защите суверенитета, которое получило очень широкие дискреционные полномочиями в проведении расследований. Управление может расследовать любые действия, которые ведутся в интересах другого государства или организаций.
Еврокомиссия считает, что венгерский закон нарушает несколько основных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах, а также законодательство ЕС о защите данных.
В ЕС также считают, что закон нарушает права на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения и информации, свободы объединений, права на юридическую профессиональную привилегию, а также презумпцию невиновности, подразумевающую право не свидетельствовать против себя.
ЕС в феврале этого года направил Венгрии официальное уведомление с описанием своих опасений относительно закона. Венгрия прислала официальный ответ, но в ЕС посчитали его неудовлетворительным.
В мае Еврокомиссия направила Венгрии обоснованное заключение, в котором повторила жалобы на нарушение основных прав, закрепленных в Хартии ЕС. В ответ Венгрия заявила, что закон о защите суверенитета не нарушает законодательство ЕС и что высказанные опасения необоснованны.
После этого Еврокомиссия решила обратиться в Суд ЕС.
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