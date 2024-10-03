ЄС подав до суду на Угорщину через закон про суверенітет: порушує ринкові й особисті свободи
Європейська комісія звернулася до Суду Європейського Союзу з позовом проти Угорщини, оскільки вважає, що її закон про "Захист суверенітету", ухвалений наприкінці 2023 року, порушує законодавство ЄС. Про це повідомляється на порталі Єврокомісії.
Згідно із законом, було створено Управління із захисту суверенітету, яке отримало дуже широкі дискреційні повноваження у проведенні розслідувань. Управління може розслідувати будь-які дії, що проводяться на користь іншої держави чи організацій.
Єврокомісія вважає, що угорський закон порушує декілька основних свобод внутрішнього ринку, Директиву про електронну комерцію, Директиву про послуги, а також законодавство ЄС щодо захисту даних.
У ЄС також вважають, що закон порушує права на повагу до приватного та сімейного життя, свободи вираження та інформації, свободи об'єднань, права на юридичний професійний привілей, а також презумпцію невинуватості, що передбачає право не свідчити проти себе.
ЄС у лютому цього року надіслав Угорщині офіційне повідомлення з висловленням своїх побоювань щодо закону. Угорщина надіслала офіційну відповідь, але в ЄС вважали її незадовільною.
У травні Єврокомісія надіслала Угорщині обґрунтований висновок, у якому повторила скарги на порушення основних прав, закріплених у Хартії ЄС. У відповідь Угорщина заявила, що закон про захист суверенітету не порушує законодавство ЄС і висловлені побоювання необґрунтовані.
Після цього Єврокомісія вирішила звернутися до Суду ЄС.
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