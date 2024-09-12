ЕС продлил санкции против России еще на полгода
Совет ЕС продлил до 15 марта 2025 года ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
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Санкции будут продолжать применяться к более чем 2200 лицам и организациям.
Действующие санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов указанным лицам и организациям.
В контексте пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не продлевать ограничительные меры против двух лиц и исключить из списка пятерых умерших лиц.
После 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России против Украины ЕС значительно расширил санкции против РФ с целью существенно ослабить ее экономическую базу, лишить критически важных технологий и рынков, а также существенно ограничить ее способность вести войну.
ЕС по-прежнему готов и дальше ограничивать возможности России вести войну, говорится в сообщении.
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