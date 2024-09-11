Россия проиграла суд об отмене санкций ЕС на 70 млрд евро: что это дает Украине

Фото: Depositphotos

Европейский суд отклонил апелляцию российского Национального расчетного депозитария (НРД) по отмене санкций ЕС, наложенных в 2022 году. Об этом идет речь в решении суда от 11 сентября.

Читайте о бизнесе без политики на канале LIGA.Бізнес

Санкции были введены из-за роли НРД в финансировании российского вторжения в Украину.

По версии суда, НРД не смог доказать, что ЕС ошибочно счел его системно значимым институтом, играющим существенную роль в российской финансовой системе.

Решение может быть оспорено в высшей инстанции.

Читайте также: Когда замороженные в Европе российские активы помогут Украине

По данным агентства Bloomberg, сумма активов НРД, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, составляет около 70 млрд евро.

Эти активы не используются для получения сверхдоходов, передаваемых Украине в качестве финансовой поддержки. Однако решение суда ЕС, отметил собеседник агентства, может открыть путь к их использованию.

Сумма замороженных российских активов в Euroclear, включающих замороженные активы Банка России, оценивается в 173 млрд евро, отмечает Bloomberg. Сколько связано с НРД, представитель Euroclear комментировать отказался.