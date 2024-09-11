Россия проиграла суд об отмене санкций ЕС на 70 млрд евро: что это дает Украине
Европейский суд отклонил апелляцию российского Национального расчетного депозитария (НРД) по отмене санкций ЕС, наложенных в 2022 году. Об этом идет речь в решении суда от 11 сентября.
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Санкции были введены из-за роли НРД в финансировании российского вторжения в Украину.
По версии суда, НРД не смог доказать, что ЕС ошибочно счел его системно значимым институтом, играющим существенную роль в российской финансовой системе.
Решение может быть оспорено в высшей инстанции.
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По данным агентства Bloomberg, сумма активов НРД, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, составляет около 70 млрд евро.
Эти активы не используются для получения сверхдоходов, передаваемых Украине в качестве финансовой поддержки. Однако решение суда ЕС, отметил собеседник агентства, может открыть путь к их использованию.
Сумма замороженных российских активов в Euroclear, включающих замороженные активы Банка России, оценивается в 173 млрд евро, отмечает Bloomberg. Сколько связано с НРД, представитель Euroclear комментировать отказался.
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