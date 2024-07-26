Евросоюз передал Украине первые 1,5 млрд евро от замороженных активов России

Первый транш в размере 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов направили Украине

Фото: Depositphotos

Евросоюз 26 июля выделил Украине первый транш в размере 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Эти деньги хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг (CSD) и предоставлены международному депозитарию Euroclear в качестве первого взноса 23 июля.

Теперь деньги будут направлены через Европейский фонд мира в Украинский фонд для поддержки военного потенциала Украины, а также восстановление страны.

В мае 2024 года Европейская комиссия приняла новый регламент о взносе на непредвиденную прибыль центральных депозитариев ценных бумаг, которые хранят активы Центрального банка России общей стоимостью более 1 млн евро.

Прибыль, полученная от реинвестирования этих санкционных средств, начиная с 15 февраля 2024 года, должна направляться ​​в Европейский фонд для Украины.

6 января 2024 года президент Владимир Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

13 июня в G7 согласовали $50 млрд для Украины: используют замороженные активы РФ.

Читайте также: Когда замороженные в Европе российские активы помогут Украине