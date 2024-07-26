Євросоюз передав Україні перші 1,5 млрд євро від заморожених активів Росії
Фото: Depositphotos

Євросоюз 26 липня виділив Україні перший транш у розмірі 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Ці гроші зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів (CSD) і надані міжнародному депозитарію Euroclear як перший внесок 23 липня. 

Тепер гроші будуть направлені через Європейський фонд миру до Українського фонду для підтримки військового потенціалу України, а також відновлення країни.

У травні 2024 року Європейська комісія ухвалила новий регламент про внесок на непередбачений прибуток центральних депозитаріїв цінних паперів, що зберігають активи Центрального банку Росії загальною вартістю понад 1 млн євро.

Прибуток, отриманий від реінвестування цих санкційних коштів, починаючи з 15 лютого 2024 року, має спрямовуватись до Європейського фонду для України.

    Читайте також: Коли заморожені в Європі російські активи допоможуть Україні

    євросоюззаморожені активи рф