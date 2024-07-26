Євросоюз передав Україні перші 1,5 млрд євро від заморожених активів Росії

Перший транш у розмірі 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів спрямували Україні

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Євросоюз 26 липня виділив Україні перший транш у розмірі 1,5 млрд євро доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

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Ці гроші зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів (CSD) і надані міжнародному депозитарію Euroclear як перший внесок 23 липня.

Тепер гроші будуть направлені через Європейський фонд миру до Українського фонду для підтримки військового потенціалу України, а також відновлення країни.

У травні 2024 року Європейська комісія ухвалила новий регламент про внесок на непередбачений прибуток центральних депозитаріїв цінних паперів, що зберігають активи Центрального банку Росії загальною вартістю понад 1 млн євро.

Прибуток, отриманий від реінвестування цих санкційних коштів, починаючи з 15 лютого 2024 року, має спрямовуватись до Європейського фонду для України.

6 січня 2024 року президент Володимир Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

13 червня в G7 узгодили $50 млрд для України: використовують заморожені активи РФ.

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