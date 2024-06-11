Первые деньги от российских активов Украина получит в июле. Теперь официально

ЕС предоставит Украине в июле 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, 90% суммы пойдет на оружие

Фото: EPA

Евросоюз предоставит Украине в июле 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов, 90% этой суммы уйдут на оружие. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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На открытии Ukraine Recovery Conference 2024 в Берлине она напомнила, что призыв передать Украине активы Российской Федерации прозвучал на конференции по восстановлению в прошлом году.

"И сейчас мы делаем это возможным – в соответствии с международным законодательством и сохраняя стабильность финансовых рынков. Около 1,5 млрд евро от этих доходов будут уже в июле доступны Украине", – сказала фон дер Ляйен.

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10% из этих денег будут направлены на реконструкцию и восстановление, остальные – на защиту Украины.

"На этой неделе на саммите Большой семерки мы будем обсуждать то, как Украина еще быстрее может извлечь еще большую пользу от замороженных российских активов", – добавила президент Еврокомиссии.

Лидеры ЕС 21 марта согласились конфисковать большую часть прибыли, полученной от замороженных российских активов, и передать ее Украине. По оценкам Еврокомиссии, это принесет до 3 млрд евро в год или 15 млрд евро к 2027 году.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил использовать 90% доходов от замороженных российских активов на закупку оружия для украинской армии.