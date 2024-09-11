Росія програла суд щодо скасування санкцій ЄС на 70 млрд євро: що це дає Україні

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Європейський суд відхилив апеляцію російського Національного розрахункового депозитарію (НРД) щодо скасування санкцій ЄС, накладених у 2022 році. Про це йдеться у рішенні суду від 11 вересня.

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Санкції були запроваджені через роль НРД у фінансуванні російського вторгнення в Україну.

За версією суду, НРД не зміг довести, що ЄС помилково вважає його системно значущим інститутом, який відіграє суттєву роль у російській фінансовій системі.

Рішення може бути оскаржене у вищій інстанції.

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За даними агентства Bloomberg, сума активів НРД, заморожених у бельгійському депозитарії Euroclear, становить близько 70 млрд євро.

Ці активи не використовуються для отримання наддоходів, які передаються Україні як фінансова підтримка. Проте рішення суду ЄС, зазначив співрозмовник агентства, може відкрити шлях до їх використання.

Сума заморожених російських активів у Euroclear, які включають заморожені активи Банку Росії, оцінюється в 173 млрд євро, зазначає Bloomberg. Скільки саме пов'язано із НРД, представник Euroclear коментувати відмовився.