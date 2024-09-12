ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року
Рада ЄС продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
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Санкції продовжуватимуть застосовуватися до більш ніж 2200 осіб та організацій.
Чинні санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону надання коштів або інших економічних ресурсів зазначеним особам та організаціям.
У контексті перегляду санкцій Рада ЄС також ухвалила рішення не продовжувати обмежувальні заходи проти двох осіб і виключити зі списку п'ятьох померлих осіб.
Після 24 лютого 2022 року у відповідь на воєнну агресію Росії проти України ЄС значно розширив санкції проти РФ з метою суттєво послабити її економічну базу, позбавити критично важливих технологій і ринків, а також суттєво обмежити її здатність вести війну.
ЄС, як і раніше, готовий і надалі обмежувати можливості Росії вести війну, йдеться в повідомленні.
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