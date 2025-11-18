ЕС впервые открыл Ukraine Facility для dual-use технологий и выделил на это 140 млн евро

Фото: Министерство обороны

Европейский Союз впервые разрешил направлять средства из программы Ukraine Facility на поддержку технологий двойного назначения. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр во время выставки Rebuild Ukraine Expo, которая проходила в Варшаве.

Ukraine Facility – это программа ЕС объемом 50 миллиардов евро на 2024–2027 годы, которая предусматривает бюджетную поддержку Украины, стимулирование инвестиций и предоставление технической помощи для проведения реформ.

Ранее технологии двойного назначения не финансировались по этой программе. Теперь украинские производители дронов, современных навигационных и коммуникационных систем, аэрокосмических технологий и точной металлургии смогут получить европейскую поддержку.

"Расширение инструмента Ukraine Facility на технологии двойного назначения – это результат нескольких месяцев совместной работы Украины и ЕС. Оно открывает доступ к финансовым ресурсам, в первую очередь на сумму более 140 миллионов евро, которые ЕС направит из Ukraine Investment Framework на кредиты и гранты для компаний", – подчеркнула Гвоздяр.

По ее словам, это решение позволит украинским компаниям быстрее масштабироваться, привлекать инвестиции и создавать продукты, которые укрепят устойчивость Украины и всей Европы.

"Украина строит современную, конкурентоспособную, инновационную оборонную промышленность и промышленность двойного назначения. Только в прошлом году более 3000 предприятий произвели продукции двойного назначения на 5,5 млрд евро – и это лишь часть того потенциала, который мы сегодня демонстрируем нашим партнерам", – отметила Гвоздяр на сессии "Инвестиции в устойчивость и оборону".