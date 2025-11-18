ЄС уперше відкрив Ukraine Facility для dual-use технологій і виділив на це 140 млн євро

Фото: Міноборони

Європейський Союз уперше дозволив спрямовувати кошти з програми Ukraine Facility на підтримку технологій подвійного призначення. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час Rebuild Ukraine Expo, який відбувся у Варшаві.

Ukraine Facility – це програма ЄС обсягом 50 млрд євро на 2024–2027 роки, яка передбачає бюджетну підтримку України, стимулювання інвестицій та надання технічної допомоги для реалізації реформ.

Раніше технології dual-use не підпадали під фінансування з цієї програми. Тепер українські виробники дронів, сучасних навігаційних і комунікаційних систем, аерокосмічних технологій та точної металургії зможуть отримати європейську підтримку.

"Розширення Ukraine Facility на технології подвійного призначення – це результат кількох місяців спільної роботи України та ЄС. Він відкриває доступ до фінансового ресурсу, в першу чергу на суму в понад 140 млн євро, який ЄС спрямує з Ukraine Investment Framework на кредити та гранти для компаній", – підкреслила Гвоздяр.

За її словами, це рішення дозволить українським компаніям швидше масштабуватися, залучати інвестиції і створювати продукти, що підсилюють стійкість України та всієї Європи.

"Україна вибудовує сучасну, конкурентну, інноваційну оборонну та dual-use індустрію. Лише минулого року понад 3000 підприємств виготовили продукції подвійного призначення на 5,5 млрд євро – і це лише частина того потенціалу, який ми сьогодні демонструємо нашим партнерам ", – зазначила Гвоздяр на сесії "Інвестиції в стійкість та оборону".