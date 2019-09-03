Еще одна госкомпания отказывается отдавать 90% прибыли в бюджет

3 сентября в Окружном административном суде Киева прошло подготовительное заседание по иску профсоюза авиаработников Международного аэропорта Борисполь к Кабинету министров Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, профсоюз просит отменить постановление Кабмина №363 от 24 апреля 2019 года.

Согласно постановлению, госпредприятия, объем чистой прибыли которых составляет более 50 млн грн, обязаны перечислять в госбюджет 90% чистой прибыли (дохода).

По мнению профсоюза, это постановление не соответствует правовым актам высшей юридической силы, принято правительством с превышением полномочий и с нарушением предусмотренной законодательством процедуры.

Сегодня суд объявил перерыв в подготовительном заседании, чтобы участники дела подали необходимых заявлений по существу. Следующее заседание назначено на 20 сентября.