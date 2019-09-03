Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Еще одна госкомпания отказывается отдавать 90% прибыли в бюджет

Еще одна госкомпания отказывается отдавать 90% прибыли в бюджет
03.09.2019, 20:34

Иск в суд подал профсоюз авиаработников Международного аэропорта Борисполь

3 сентября в Окружном административном суде Киева прошло подготовительное заседание по иску профсоюза авиаработников Международного аэропорта Борисполь к Кабинету министров Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, профсоюз просит отменить постановление Кабмина №363 от 24 апреля 2019 года.

Согласно постановлению, госпредприятия, объем чистой прибыли которых составляет более 50 млн грн, обязаны перечислять в госбюджет 90% чистой прибыли (дохода).

По мнению профсоюза, это постановление не соответствует правовым актам высшей юридической силы, принято правительством с превышением полномочий и с нарушением предусмотренной законодательством процедуры.

Сегодня суд объявил перерыв в подготовительном заседании, чтобы участники дела подали необходимых заявлений по существу. Следующее заседание назначено на 20 сентября.

  • В июне с похожим иском обратились в Окружной административный суд Киева ПАО Укрнафта и НАК Нафтогаз Украины.
  • 24 апреля Кабинет министров Украины повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%.
  • Прибыль госкомпаний из топ-100 сократилась почти вдвое: за 2018 года 100 крупнейших госкомпаний получили 25,3 млрд грн чистой прибыли, что на 48,2% меньше, чем годом ранее.
  • По данным Борисполя, за 2018 год международный аэропорт получил 2,3 млрд грн прибыли до налогообложения. 
Напишите нам
аэропорт борисполь окружной административный суд киева 90% прибыли обязательные отчисления
Комментарии
Последние новости
 