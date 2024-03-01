Еще девять компаний получили льготы на таможне. Теперь таких 30

Фото: пресс-служба Гостаможни

Девять компаний получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО), дающий право на специальные упрощения при таможенных процедурах, за первые два месяца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Таким образом в Украине уже 30 компаний со статусом АОЭ.

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Авторизации получили:

ФМ Ложистик Днепр,

Свис Кроно,

Запорожский амбразивный комбинат,

Агросем,

Кенпак Украина,

ХФК "Биокон",

МТI,

Барлинек Инвест.

Все предприятия получили авторизацию АЭО типа С ("о предоставлении права на применение упрощений").

Такая авторизация позволяет компаниям, кроме преимуществ, предусмотренных Таможенным кодексом, также получать авторизацию на применение транзитных упрощений.

В настоящее время в Украине только одна компания имеет статус АЭО-Б – "Издательский дом "Укрпол".

Авторизация АЭО-Б позволяет начать переговоры и заключить соглашения о взаимном признании со странами, где также введены аналогичные программы. Это повышает доверие к украинским компаниям со стороны таможенных и других контролирующих зарубежных органов и позволяет уменьшить степень контроля при перемещении товаров.

Справка Статус АЭО – это высшая степень доверия таможни к предприятиям. Закон об АЭО в Украине Верховная Рада приняла в декабре 2020 года в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Статус АЭО предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров.



Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на специальные преимущества, такие как упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенная полоса движения на пункте пропуска и т.п. Статус АЭО – это высшая степень доверия таможни к предприятиям. Закон об АЭО в Украине Верховная Рада приняла в декабре 2020 года в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Статус АЭО предназначен для добропорядочных и финансово стабильных компаний, связанных с экспортом и импортом товаров.Предприятие, получившее авторизацию АЭО, имеет право на специальные преимущества, такие как упрощенное декларирование, первоочередное выполнение таможенных формальностей, снижение степени риска системой таможенного оформления, выделенная полоса движения на пункте пропуска и т.п.

Первый в Украине сертификат АЭО в марте 2021 года получило ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (Кременчугская табачная фабрика), один из крупнейших производителей табачных изделий в Украине. Затем льготы получили Эпицентр К, Стальканат, Волынская мебельная компания – Украина, Нова пошта Глобал, Гуалапак Украина, ЧАО "Технология", фермерское хозяйство "Органик Системс", кондитерская фабрика "Ярич".

В сентябре 2023 года Кабмин решил упростить процедуру получения авторизаций на таможенные упрощения.

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