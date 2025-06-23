"Еще один источник неопределенности". МВФ – о влиянии на экономику ударов США по Ирану
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что американские удары по Ирану могут повлечь более серьезные экономические последствия, чем просто влияние на энергетический рынок. Об этом она сказала в понедельник в интервью Bloomberg TV.
"Мы рассматриваем это как еще один источник неопределенности в условиях и так характеризующихся высокой неопределенностью", – сказала Георгиева во время выступления.
МВФ следит за двумя ключевыми факторами: влиянием израильско-иранской войны на премии за риск в цене нефти и газа, которая и так уже растет, и возможными перебоями в поставке энергоносителей.
Пока проблем с поставками нет, но ситуация может измениться, сказала Георгиева.
"Конечно, могут быть вторичные и третичные последствия. Предположим, возникнет большая турбулентность, которая окажет влияние на перспективы роста крупных экономик", – пояснила руководитель МВФ.
Георгиева подчеркнула негативное влияние неопределенности на экономику и бизнес.
"Когда есть неопределенность, что происходит? Инвесторы не инвестируют, потребители не потребляют. И это сдерживает перспективы роста", – сказала Георгиева.
Она напомнила, что МВФ уже пересмотрел в сторону понижения прогнозы мирового экономического роста на 2025 год. Обновленный прогноз организация представит в июле.
По словам Георгиевой, данные за первые два квартала года подтверждают картину несколько более медленного глобального роста, но без рецессии.
- США нанесли воздушные удары по Ирану 22 июня 2025 года. Они были ориентированы на три главных иранских ядерных объекта: Фордов, Натанз и Исфахан.
- Операцию провели по приказу президента Дональда Трампа с использованием "бункерных" бомб и ракет "Томагавк", которые доставлялись бомбардировщиками B-2 и подводными лодками.
- Трамп заявил, что американские удары "полностью и абсолютно уничтожили" ядерные возможности Ирана по обогащению урана, хотя независимых подтверждений этой информации нет.
- Американские удары произошли чуть более чем через неделю после первых израильских авиаударов по иранским целям, повлекшим ответные ракетные удары со стороны Тегерана.