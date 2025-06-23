"Ще одне джерело невизначеності". МВФ – про вплив на економіку ударів США по Ірану

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Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва вважає, що американські удари по Ірану можуть спричинити серйозніші економічні наслідки, ніж просто вплив на енергетичний ринок. Про це вона сказала в понеділок в інтерв'ю Bloomberg TV.

"Ми розглядаємо це як ще одне джерело невизначеності в умовах, що й так характеризуються високою невизначеністю", – сказала Георгієва під час виступу.

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МВФ стежить за двома ключовими факторами: впливом ізраїльсько-іранської війни на премії за ризик у ціні нафти та газу, які вже почали зростати, та можливими перебоями в постачанні енергоносіїв.

Поки що проблем у постачаннях немає, але ситуація може змінитися, сказала Георгієва.

"Звісно, можуть бути вторинні та третинні наслідки. Припустімо, виникне більша турбулентність, яка вплине на перспективи зростання великих економік", – пояснила керівниця МВФ.

Георгієва підкреслила негативний вплив невизначеності на економіку та бізнес.

"Коли є невизначеність, що відбувається? Інвестори не інвестують, споживачі не споживають. І це стримує перспективи зростання", – сказала Георгієва.

Вона нагадала, що МВФ уже переглянув у бік зниження прогнози світового економічного зростання на 2025 рік. Оновлений прогноз організація представить у липні.

За словами Георгієвої, дані за перші два квартали року підтверджують картину дещо повільнішого глобального зростання, але без рецесії.