Еврокомиссия дает четырем странам 65 млн евро на украинских беженцев: куда пойдут деньги
Еврокомиссия объявила о выделении более 65 миллионов евро четырем странам, принимающим на своей территории украинских беженцев. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.
Деньги получат правительства Болгарии, Чехии, Польши и Румынии.
Помощь предоставляется для облегчения финансовой нагрузки на систему адаптации беженцев, чтобы обеспечить им надлежащий уровень поддержки, услуг и помощи.
Страны могут использовать дополнительное финансирование для перехода от предоставления беженцам "коллективного" убежища к индивидуальному расселению в частном секторе, языковых курсов, социальных и медицинских услуг и т.д.
По данным Еврокомиссии, сейчас на территории ЕС находятся более 4,1 миллиона украинцев, которые воспользовались возможностями временной защиты на территории ЕС.
Директива временной защиты была активирована впервые в истории ЕС вскоре после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, затем ее действие было продлено до марта 2025 года.
- В октябре стало известно, что правительство Германии хочет ускорить трудоустройство украинских беженцев.
- Перед этим власти Чехии усилили условия выплаты помощи украинским беженцам для экономии средств в бюджете.
- Власти Ирландии решили с 2024 года сократить помощь для новых украинцев беженцев – вместо 220 евро в неделю им будут выплачивать только 38,80 евро, чтобы стимулировать поиск работы.