Еврокомиссия дает четырем странам 65 млн евро на украинских беженцев: куда пойдут деньги

Украинские беженцы в Болгарии, Чехии, Польше и Румынии могут претендовать на индивидуальное жилье. Деньги на это выделила Еврокомиссия

Фото: ЭРА

Еврокомиссия объявила о выделении более 65 миллионов евро четырем странам, принимающим на своей территории украинских беженцев. Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

Деньги получат правительства Болгарии, Чехии, Польши и Румынии.

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Помощь предоставляется для облегчения финансовой нагрузки на систему адаптации беженцев, чтобы обеспечить им надлежащий уровень поддержки, услуг и помощи.

Страны могут использовать дополнительное финансирование для перехода от предоставления беженцам "коллективного" убежища к индивидуальному расселению в частном секторе, языковых курсов, социальных и медицинских услуг и т.д.

По данным Еврокомиссии, сейчас на территории ЕС находятся более 4,1 миллиона украинцев, которые воспользовались возможностями временной защиты на территории ЕС.

Директива временной защиты была активирована впервые в истории ЕС вскоре после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, затем ее действие было продлено до марта 2025 года.