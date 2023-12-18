Єврокомісія дає чотирьом країнам 65 млн євро на українських біженців: куди підуть кошти

Українські біженці у Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії зможуть претендувати на індивідуальне житло. Гроші на це виділила Єврокомісія

Фото: ЕРА

Єврокомісія оголосила про виділення понад 65 мільйонів євро чотирьом країнам, що приймають на своїй території українських біженців. Про це йдеться на сайті Європейської комісії.

Гроші отримають уряди Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії.

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Допомога надається для полегшення фінансового навантаження на систему адаптації біженців, щоб забезпечити їм належний рівень підтримки, послуг і допомоги.

Країни можуть використати додаткове фінансування для переходу від надання біженцям "колективного" притулку до індивідуального розселення у приватному секторі, мовних курсів, соціальних і медичних послуг тощо.

За даними Єврокомісії, нині на території ЄС перебувають понад 4,1 мільйона українців, які скористалися можливостями тимчасового захисту на території ЄС.

Директива тимчасового захисту була активована вперше в історії ЄС невдовзі після початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, згодом її дія була продовжена до березня 2025 року.