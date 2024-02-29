Еврокомиссия одобрила выделение для польских фермеров 1,4 млрд евро

ЕС уже предоставил в поддержку польских фермеров 22 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики

Фото: Leszek Szymanski/ЕРА

Европейская комиссия приняла два правовых акта, которые открывают Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до 137 млрд евро. Ожидается, что первый транш в 6,3 млрд евро Польша получит через четыре недели и из этой суммы 1,4 млрд евро будет направлено на поддержку польских фермеров, сообщается на сайте Еврокомиссии.

ЕС в общем уже предоставил в поддержку польских фермеров 22 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики, заявляла ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Открытие доступа к финансированию ЕС на 137 млрд евро связано с реформами в сфере верховенства права в Польше и принятыми мерами для решения основных задач по укреплению независимости судебной системы, говорится в сообщении Еврокомиссии.

До 2027 года Польша получит 59,8 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости (RRF), из которых 25,3 млрд евро — гранты и 34,5 млрд евро — кредиты.

Еще 76,5 млрд евро Польше предоставляется из фондов Политики сплочения.

В Еврокомиссии указывают, что будут внимательно и постоянно следить за применением Польшей введенных мер по укреплению верховенства права через комитеты по мониторингу, ежегодные совещания по оценке эффективности, отчеты и аудиты.

Еврокомиссия заморозит финансирование Польше, если обнаружит, что принятые меры не выполняются.

Глава Еврокомиссии: Поддерживаем польских фермеров. Нужно разгрузить границу с Украиной.

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