Єврокомісія схвалила виділення для польських фермерів 1,4 млрд євро

Фото: Leszek Szymanski/ЕРА

Європейська комісія ухвалила два правові акти, які відкривають Польщі доступ до фінансування ЄС на суму до 137 млрд євро. Очікується, що перший транш у 6,3 млрд євро Польща отримає за чотири тижні й з цієї суми 1,4 млрд євро буде спрямовано на підтримку польських фермерів, повідомляється на сайті Єврокомісії.

ЄС загалом уже надав на підтримку польських фермерів 22 млрд євро в рамках Єдиної сільськогосподарської політики, заявляла раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Відкриття доступу до фінансування ЄС на 137 млрд євро пов'язане з реформами у сфері верховенства права в Польщі та вжитими заходами для вирішення основних завдань щодо зміцнення незалежності судової системи, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

До 2027 року Польща отримає 59,8 млрд євро з Фонду відновлення та стійкості (RRF), з яких 25,3 млрд євро — гранти та 34,5 млрд євро — кредити.

Ще 76,5 млрд євро Польщі надається із фондів Політики згуртування.

У Єврокомісії вказують, що уважно і постійно стежитимуть за застосуванням Польщею введених заходів щодо зміцнення верховенства права через комітети з моніторингу, щорічні наради з оцінки ефективності, звіти та аудити.

Єврокомісія заморозить фінансування Польщі, якщо виявить, що вжиті заходи не виконуються.

Глава Єврокомісії: Підтримуємо польських фермерів. Потрібно розвантажити кордон з Україною.

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