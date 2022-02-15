Европарламент одобрил предоставлении Украине 1,2 млрд евро помощи

Европарламент одобрил решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета помощи в 1,2 млрд евро. Соответствующий документ депутаты ЕП приняли 15 февраля.

Помощь в размере 1,2 млрд евро пойдет для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине.

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Помощь будет предоставлена в виде займов и послужит покрытию платежного баланса Украины, как отмечается в программе Международного валютного фонда.

Деньги должны будут переведены двумя траншами по 600 млн евро в течение 12 месяцев.

Макрофинансовая помощь является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МФА финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Cредства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах.

24 января 2022 года Европейский Союз объявил, что намерен выделить Украине 1,2 млрд евро в рамках новой программы "экстренной" макрофинансовой помощи. 1 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к Европарламенту и странам-членам ЕС ускорить процесс согласования предоставления Украине первого транша в 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи.

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Наталия Софиенко

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