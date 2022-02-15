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Европарламент одобрил предоставлении Украине 1,2 млрд евро помощи

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 09:56
Европарламент одобрил предоставлении Украине 1,2 млрд евро помощи - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Европарламент одобрил решение Совета ЕС о предоставлении Украине нового пакета помощи в 1,2 млрд евро. Соответствующий документ депутаты ЕП приняли 15 февраля.

Помощь в размере 1,2 млрд евро пойдет для поддержки макроэкономической стабилизации и программы коренных реформ на Украине.

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Помощь будет предоставлена в виде займов и послужит покрытию платежного баланса Украины, как отмечается в программе Международного валютного фонда.

Деньги должны будут переведены двумя траншами по 600 млн евро в течение 12 месяцев.

Макрофинансовая помощь  является частью более широкого взаимодействия ЕС с соседними странами и предназначена для использования в качестве исключительного инструмента реагирования на кризис в ЕС. Он доступен для стран-соседей ЕС, испытывающих проблемы с платежным балансом. Это дополняет помощь, предоставляемую МВФ. Кредиты МФА финансируются за счет займов ЕС на рынках капитала. Cредства предоставляются на одних и тех же финансовых условиях, что и в странах-бенефициарах.

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Наталия Софиенко
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европарламент
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