Европарламент подает в суд на Еврокомиссию за выплату Венгрии 10,2 млрд евро — Politico
Европейский парламент обратится в суд с иском к Еврокомиссии из-за выплаты Венгрии 10,2 миллиарда евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Речь идет о разблокировании в декабре средств ЕС накануне саммита, на котором премьер Венгрии Виктор Орбан угрожал сорвать общую позицию блока по выделению средств для Украины. Тогда глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен противоречиво разблокировала средства ЕС для Будапешта, замороженные из-за проблем с коррупцией и верховенством права в стране.
Как рассказали источники издания, Комитет парламента по юридическим вопросам собрался за закрытыми дверями в понедельник, 11 марта, вечером, чтобы принять решение о подаче иска на исполнительную власть ЕС. По мнению законодателей, ЕК нарушила обязательство защищать деньги налогоплательщиков от нецелевого использования.
Комитет поддержал иск 16 членами "за", "против" проголосовал один его ультраправый член.
"В четверг лидеры политических групп встретятся на конференции, чтобы дать окончательный зеленый свет президенту Роберте Мецоле для подачи в суд на Комиссию до 25 марта", – отмечает Politico.
- 7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.
- 13 декабря Евросоюз открыл для Венгрии доступ к финансированию в размере 10 млрд евро.
- 14 декабря 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Орбан во время голосования вышел из зала. Однако венгерский лидер во время этого саммита ветировал решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.
- 9 января 2024 года венгерское правительство выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины: Будапешт может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно.
- На саммите Европейского совета в Брюсселе 1 февраля лидеры ЕС договорились выделить 50 млрд евро Украине в 2024-2027 годах.