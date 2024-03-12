Европарламент подает в суд на Еврокомиссию за выплату Венгрии 10,2 млрд евро — Politico

Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию, выплатившую деньги Венгрии в ответ на шантаж Орбана

Виктор Орбан (Фото - EPA)

Европейский парламент обратится в суд с иском к Еврокомиссии из-за выплаты Венгрии 10,2 миллиарда евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о разблокировании в декабре средств ЕС накануне саммита, на котором премьер Венгрии Виктор Орбан угрожал сорвать общую позицию блока по выделению средств для Украины. Тогда глава Комиссии Урсула фон дер Ляйен противоречиво разблокировала средства ЕС для Будапешта, замороженные из-за проблем с коррупцией и верховенством права в стране.

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Как рассказали источники издания, Комитет парламента по юридическим вопросам собрался за закрытыми дверями в понедельник, 11 марта, вечером, чтобы принять решение о подаче иска на исполнительную власть ЕС. По мнению законодателей, ЕК нарушила обязательство защищать деньги налогоплательщиков от нецелевого использования.

Комитет поддержал иск 16 членами "за", "против" проголосовал один его ультраправый член.

"В четверг лидеры политических групп встретятся на конференции, чтобы дать окончательный зеленый свет президенту Роберте Мецоле для подачи в суд на Комиссию до 25 марта", – отмечает Politico.