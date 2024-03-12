Європарламент подає до суду на Єврокомісію за виплату Угорщині 10,2 млрд євро — Politico

Європарламент подасть до суду на Єврокомісію, яка виплатила гроші Угорщині у відповідь на шантаж Орбана

Віктор Орбан (Фото - EPA)

Європейський парламент звернеться до суду з позовом до Єврокомісії через виплату Угорщині 10,2 мільярда євро. Про це пише Politico із посиланням на джерела.

Йдеться про розблокування у грудні коштів ЄС напередодні саміту, на якому прем’єр Угорщини Віктор Орбан погрожував зірвати спільну позицію блоку щодо виділення коштів для України. Тоді голова Комісії Урсула фон дер Ляєн суперечливо розблокувала кошти ЄС для Будапешта, які були заморожені через проблеми з корупцією та верховенством права у країні.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Як розповіли джерела видання, Комітет парламенту з юридичних питань зібрався за закритими дверима у понеділок, 11 березня, ввечері, щоб ухвалити рішення про подання позову на виконавчу владу ЄС. На думку законодавців, ЄК порушила зобов’язання захищати гроші платників податків від нецільового використання.

Комітет підтримав позов 16 членами "за", "проти" проголосував один його ультраправий член.

"У четвер лідери політичних груп зустрінуться на конференції, щоб дати остаточне зелене світло президентці Роберті Мецолі для подання до суду на Комісію до 25 березня", − зазначає Politico.

7 листопада радник Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

13 грудня Євросоюз відкрив для Угорщини доступ до фінансування у розмірі 10 млрд євро.