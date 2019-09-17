Европарламент поддержал назначение Лагард на пост главы ЕЦБ

Сегодня, 17 сентября депутаты Европейского парламента поддержали кандидатуру Кристин Лагард на должность президента Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом сообщает Европейская правда.

Накануне голосования Лагард письменно ответила членам Европарламента и 4 сентября представила свои идеи на открытом слушании, организованном комитетом по экономическим и валютным вопросам.

Председатель комитета Ирен Тинагли сказала, что ответы, предоставленные Лагард на вопросы членов Европарламента, показали ее "осведомленность о задачах на будущее ... и ее пригодность для выполнения миссии".

"Приверженность ЕЦБ и его президентов сохранению единой валюты конкретными действиями дала фундаментальный вклад в защиту евро и повышение благосостояния всех граждан Европы", - отметила Тинагли.

Срок полномочий действующего президента ЕЦБ Марио Драги истекает 31 октября.

Избирается глава ЕЦБ на восемь лет. В голосовании принимают участие главы государств или правительств ЕС. При этом консультации с Европарламентом проходят заранее. Мнение парламента не является обязательным для Европейского совета, но имеет определенный вес для легитимности кандидата.

Официально лидеры ЕС представят Лагард как нового руководителя ЕЦБ на саммите в Брюсселе 17-18 октября. Лагард станет первой женщиной, возглавившей ЕЦБ.