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Европарламент поддержал назначение Лагард на пост главы ЕЦБ

Европарламент поддержал назначение Лагард на пост главы ЕЦБ
17.09.2019, 14:43

Окончательное решение будет озвучено в октябре

Сегодня, 17 сентября депутаты Европейского парламента поддержали кандидатуру Кристин Лагард на должность президента Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом сообщает Европейская правда.

Накануне голосования Лагард письменно ответила членам Европарламента и 4 сентября представила свои идеи на открытом слушании, организованном комитетом по экономическим и валютным вопросам.

Председатель комитета Ирен Тинагли сказала, что ответы, предоставленные Лагард на вопросы членов Европарламента, показали ее "осведомленность о задачах на будущее ... и ее пригодность для выполнения миссии".

"Приверженность ЕЦБ и его президентов сохранению единой валюты конкретными действиями дала фундаментальный вклад в защиту евро и повышение благосостояния всех граждан Европы", - отметила Тинагли.

Срок полномочий действующего президента ЕЦБ Марио Драги истекает 31 октября.

Избирается глава ЕЦБ на восемь лет. В голосовании принимают участие главы государств или правительств ЕС. При этом консультации с Европарламентом проходят заранее. Мнение парламента не является обязательным для Европейского совета, но имеет определенный вес для легитимности кандидата.

Официально лидеры ЕС представят Лагард как нового руководителя ЕЦБ на саммите в Брюсселе 17-18 октября. Лагард станет первой женщиной, возглавившей ЕЦБ.

  • 2 июля совет по экономическим и финансовым вопросам ЕС рекомендовал Лагард на должность главы ЕЦБ. На следующий день она временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы ЕЦБ, 16 июля официально объявила, что уходит в отставку.
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ЕЦБ кристин лагард
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