Европарламент утвердил план поддержки стран ЕС почти на 38 млрд евро

26 марта Европарламент принял пакет мер для поддержания европейских стран в борьбе с коронавирусом и устранения социально-экономических последствий эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Среди утвержденных мер:
- Инвестиционная инициатива Corona Response: 37 млрд евро направят людям, регионам и странам, наиболее пострадавшим от пандемии. Деньги предназначены для систем здравоохранения, малого и среднего бизнеса, поддержания рынка труда и других уязвимых частей экономики стран ЕС.
- Увеличение Фонда солидарности ЕС (EUSF) до 800 млн евро для покрытия чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. EUSF был создан в 2002 году для поддержки государств-членов ЕС и стран-участниц во время крупных стихийных бедствий, вызванных природными явлениями. Теперь его средствами смогут воспользоваться в борьбе с новой пандемией.
- Временная приостановка действия правил ЕС в отношении слотов аэропортов. Это позволит авиаперевозчикам не выполнять пустые рейсы во время пандемии.
Эти меры должен официально одобрить Совет ЕС. А в силу они вступят после публикации в Официальном журнале Европейского Союза в ближайшие дни, - уточняютв сообщении.
В Европарламенте отмечают, что принятые предложения являются частью скоординированных мер ЕС по противодействию воздействию пандемии коронавируса, которые были приняты Еврокомиссией 13 марта.
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Андреева Анна