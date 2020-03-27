Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Европарламент утвердил план поддержки стран ЕС почти на 38 млрд евро

Европарламент утвердил план поддержки стран ЕС почти на 38 млрд евро
27.03.2020, 13:02

37 млрд евро направят населению и странам ЕС, наиболее пострадавшим от пандемии, на 800 млн грн увеличат Фонд солидарности для расширения медпомощи

26 марта Европарламент принял пакет мер для поддержания европейских стран в борьбе с коронавирусом и устранения социально-экономических последствий эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Среди утвержденных мер:

  1. Инвестиционная инициатива Corona Response: 37 млрд евро направят людям, регионам и странам, наиболее пострадавшим от пандемии. Деньги предназначены для систем здравоохранения, малого и среднего бизнеса, поддержания рынка труда и других уязвимых частей экономики стран ЕС.
  2. Увеличение Фонда солидарности ЕС (EUSF) до 800 млн евро для покрытия чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. EUSF был создан в 2002 году для поддержки государств-членов ЕС и стран-участниц во время крупных стихийных бедствий, вызванных природными явлениями. Теперь его средствами смогут воспользоваться в борьбе с новой пандемией.
  3. Временная приостановка действия правил ЕС в отношении слотов аэропортов. Это позволит авиаперевозчикам не выполнять пустые рейсы во время пандемии.

Эти меры должен официально одобрить Совет ЕС. А в силу они вступят после публикации в Официальном журнале Европейского Союза в ближайшие дни, - уточняютв сообщении.

В Европарламенте отмечают, что принятые предложения являются частью скоординированных мер ЕС по противодействию воздействию пандемии коронавируса, которые были приняты Еврокомиссией 13 марта.

Читайте также: Кризис затронет каждого - пора на работу. 10 мнений бизнеса о продлении карантина

Андреева Анна
Напишите нам
европарламент коронавирус поддержка экономики
Комментарии
Последние новости
 