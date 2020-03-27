Европарламент утвердил план поддержки стран ЕС почти на 38 млрд евро

26 марта Европарламент принял пакет мер для поддержания европейских стран в борьбе с коронавирусом и устранения социально-экономических последствий эпидемии. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Среди утвержденных мер:

Инвестиционная инициатива Corona Response: 37 млрд евро направят людям, регионам и странам, наиболее пострадавшим от пандемии. Деньги предназначены для систем здравоохранения, малого и среднего бизнеса, поддержания рынка труда и других уязвимых частей экономики стран ЕС. Увеличение Фонда солидарности ЕС (EUSF) до 800 млн евро для покрытия чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. EUSF был создан в 2002 году для поддержки государств-членов ЕС и стран-участниц во время крупных стихийных бедствий, вызванных природными явлениями. Теперь его средствами смогут воспользоваться в борьбе с новой пандемией. Временная приостановка действия правил ЕС в отношении слотов аэропортов. Это позволит авиаперевозчикам не выполнять пустые рейсы во время пандемии.

Эти меры должен официально одобрить Совет ЕС. А в силу они вступят после публикации в Официальном журнале Европейского Союза в ближайшие дни, - уточняютв сообщении.

В Европарламенте отмечают, что принятые предложения являются частью скоординированных мер ЕС по противодействию воздействию пандемии коронавируса, которые были приняты Еврокомиссией 13 марта.

26 марта страны G20 договорились выделить для поддержки мировой экономики $5 трлн.

МВФ заявил о готовности мобилизовать $1 трлн для помощи странам в преодолении эпидемии коронавируса.

Сенат США одобрил пакет помощи для экономики на $2 трлн.

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