Европейские акции и евро растут после выборов в Германии

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Европейские фондовые рынки и евро демонстрируют рост после выборов в Германии, завершившихся победой консерваторов, тогда как фьючерсы на Уолл-стрит укрепились на фоне ожиданий финансовых результатов технологического гиганта Nvidia. Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на DAX подскочили на 1,2%, евро прибавил 0,44%, достигнув отметки $1,0507, что приближается к январскому максимуму в $1,0535. Фьючерсы на EUROSTOXX 50 выросли на 0,66%, а на FTSE – на 0,1%.

Азиатские рынки показывали смешанную динамику. Торги в Токио были ограничены из-за праздничного дня, а индекс MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона (без Японии) потерял 0,5%. Фьючерсы на Nikkei торговались на уровне 38 310 пунктов, что ниже уровня закрытия наличного рынка (38 776 пунктов).

Китайские фондовые рынки также понесли потери: индекс CSI300 снизился на 0,26%, а Hang Seng потерял 0,34% после недавнего роста, вызванного интересом к технологическому сектору. Аналитики Barclays отметили, что китайские власти меняют свою риторику относительно крупного технологического бизнеса и частного сектора, что может свидетельствовать о попытке активизировать внутренний рынок акций и привлечь инвестиции.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq оба выросли на 0,5%. На прошлой неделе Nasdaq упал на 2,5% – это худший недельный результат за три месяца, причем самые большие потери понесли акции "Великолепной семерки" технологических компаний. Это повышает значимость финансовых отчетов Nvidia, обнародованных в среду. Ожидается, что квартальные доходы компании составят около $38,5 млрд, а прогноз на первый квартал – около $42,5 млрд.

Рынок США пострадал в пятницу после того, как опрос о секторе услуг показал резкое снижение активности на фоне беспокойств о тарифах и расходах. Также появились сообщения о давлении со стороны Белого дома на Мексику по поводу введения тарифов на китайский импорт в рамках возможного торгового соглашения.