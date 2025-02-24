Європейські акції та євро зростають після виборів у Німеччині

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Європейські фондові ринки та євро демонструють зростання після виборів у Німеччині, які завершилися перемогою консерваторів, тоді як ф'ючерси на Волл-стріт зміцнилися на тлі очікувань щодо фінансових результатів технологічного гіганта Nvidia. Про це пише Reuters.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Ф'ючерси на DAX підскочили на 1,2%, євро додав 0,44%, досягнувши позначки $1,0507, що наближається до січневого максимуму в $1,0535. Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 зросли на 0,66%, а на FTSE – на 0,1%.

Азійські ринки демонстрували змішану динаміку. Торги в Токіо були обмеженими через святковий день, а індекс MSCI для Азійсько-Тихоокеанського регіону (без Японії) втратив 0,5%. Ф'ючерси на Nikkei торгувалися на рівні 38 310 пунктів, що нижче за рівень закриття готівкового ринку (38 776 пунктів).

Китайські фондові ринки також зазнали втрат: індекс CSI300 знизився на 0,26%, а Hang Seng втратив 0,34% після недавнього зростання, викликаного інтересом до технологічного сектору. Аналітики Barclays зазначили, що китайська влада змінює свою риторику щодо великого технологічного бізнесу та приватного сектору, що може свідчити про намагання активізувати внутрішній ринок акцій і залучити інвестиції.

Ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq обидва зросли на 0,5%. Минулого тижня Nasdaq впав на 2,5% – це найгірший тижневий результат за три місяці, причому найбільші втрати зазнали акції "Чудової сімки" технологічних компаній. Це підвищує значущість фінансових звітів Nvidia, які будуть оприлюднені в середу. Очікується, що квартальні доходи компанії складуть близько $38,5 млрд, а прогноз на перший квартал – близько $42,5 млрд.

Ринок США постраждав у п’ятницю після того, як опитування щодо сектору послуг показало різке зниження активності на тлі занепокоєнь щодо тарифів і витрат. Також з’явилися повідомлення про тиск з боку Білого дому на Мексику щодо введення тарифів на китайський імпорт у межах можливої торговельної угоди.