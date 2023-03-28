Европейским борцам с мошенниками дали право расследовать использование денег ЕС в Украине
Европейское управление по предотвращению злоупотреблений и мошенничества (OLAF) получило доступ к документам или другой информации в украинских госорганах, касающихся технического и финансового управления операциями, частично или полностью финансируемыми Европейским Союзом. Соответствующую административную договоренность подписали главы Государственной аудиторской службы и OLAF в Киеве, сообщается на правительственном портале.
Документ подписан в целях защиты финансовых интересов Евросоюза путем борьбы с мошенничеством, коррупцией и любой другой незаконной деятельностью для обеспечения оптимального использования имеющихся ресурсов, говорится в сообщении.
Госаудитслужба в пределах компетенции будет предоставлять OLAF всю необходимую помощь по проведению расследований на территории Украины.
Стороны также намерены сотрудничать в области оценки угроз и анализа рисков, а также в сфере обучения.
"Обмен информацией, методологическая поддержка экспертов и компетентных органов ЕС особенно актуальна, поскольку значительная внешняя двусторонняя и многосторонняя финансовая поддержка, оказываемая нашей стране, имеет решающее значение для поддержания стабильности нашего государства", — заявляют в Госаудитслужбе.
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