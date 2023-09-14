Европейский центробанк повысил базовую ставку до рекордных 4,5%
Европейский центробанк (ЕЦБ) на заседании 14 сентября повысил ключевые ставки на 25 базовых пунктов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Базовая ставка по кредитам выросла до 4,5%, ставка по депозитам – до 4%, ставка по маржинальным кредитам – до 4,75%.
Решение вступит в силу с 20 сентября.
Совет управляющих ЕЦБ считает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение длительного времени "внесет существенный вклад в возврат инфляции до целевого показателя".
"Предстоящие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это нужно, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", – говорится в заявлении.
В ЕЦБ добавили, что в целях возврата инфляции до 2% готовы корректировать инструменты.
По прогнозам регулятора, инфляция в еврозоне в этом году будет на уровне 5,6%, в 2024 году она замедлится до 3,2%, в 2025-м – до 2,1%.
- До этого рекордная базовая ставка ЕЦБ составляла 4,1%, установлена в июне 2008 года.
- 27 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил учетную ставку на 0,25 п.п. – до 3,37%, самого высокого уровня с 2000 года, когда монеты и банкноты евро еще не были выпущены в обращение.
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