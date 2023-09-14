Европейский центробанк повысил базовую ставку до рекордных 4,5%

Европейский центробанк (ЕЦБ) на заседании 14 сентября повысил ключевые ставки на 25 базовых пунктов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Базовая ставка по кредитам выросла до 4,5%, ставка по депозитам – до 4%, ставка по маржинальным кредитам – до 4,75%.

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Решение вступит в силу с 20 сентября.

Совет управляющих ЕЦБ считает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение длительного времени "внесет существенный вклад в возврат инфляции до целевого показателя".

"Предстоящие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это нужно, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", – говорится в заявлении.

В ЕЦБ добавили, что в целях возврата инфляции до 2% готовы корректировать инструменты.

По прогнозам регулятора, инфляция в еврозоне в этом году будет на уровне 5,6%, в 2024 году она замедлится до 3,2%, в 2025-м – до 2,1%.