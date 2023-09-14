Європейський центробанк підвищив базову ставку до рекордних 4,5%

Європейський центробанк (ЄЦБ) на засіданні 14 вересня підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Базова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами – до 4%, ставка за маржинальними кредитами – до 4,75%.

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Рішення набуде чинності з 20 вересня.

Рада керуючих ЄЦБ вважає, що відсоткові ставки досягли рівнів, утримання яких протягом тривалого часу "зробить суттєвий внесок у повернення інфляції до цільового показника".

"Майбутні рішення ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність", – йдеться у заяві.

У ЄЦБ додали, що з метою повернення інфляції до 2% готові коригувати інструменти.

За прогнозами регулятора, інфляція у єврозоні цьогоріч буде на рівні 5,6%, у 2024 році вона сповільниться до 3,2%, у 2025-му – до 2,1%.