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Європейський центробанк підвищив базову ставку до рекордних 4,5%

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 16:44
Європейський центробанк підвищив базову ставку до рекордних 4,5% - Фото
ЕЦБ (Фото - EPA)

Європейський центробанк (ЄЦБ) на засіданні 14 вересня підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Базова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами – до 4%, ставка за маржинальними кредитами – до 4,75%.

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Рішення набуде чинності з 20 вересня.

Рада керуючих ЄЦБ вважає, що відсоткові ставки досягли рівнів, утримання яких протягом тривалого часу "зробить суттєвий внесок у повернення інфляції до цільового показника".

"Майбутні рішення ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність", – йдеться у заяві.

У ЄЦБ додали, що з метою повернення інфляції до 2% готові коригувати інструменти.

За прогнозами регулятора, інфляція у єврозоні цьогоріч буде на рівні 5,6%, у 2024 році вона сповільниться до 3,2%, у 2025-му – до 2,1%.

  • До цього рекордна базова ставка ЄЦБ була 4,1%, встановлена в червні 2008 року.
  • 27 липня Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив облікову ставку на 0,25 в.п. – до 3,37%, найвищого рівня з 2000 року, коли ще монети та банкноти євро не були випущені в обіг.
Наталія Софієнко
ЄЦБЄвропейський центральний банкЄвропейський центробанкбазлва ставка
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