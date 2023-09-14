Європейський центробанк підвищив базову ставку до рекордних 4,5%
Європейський центробанк (ЄЦБ) на засіданні 14 вересня підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Базова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами – до 4%, ставка за маржинальними кредитами – до 4,75%.
Рішення набуде чинності з 20 вересня.
Рада керуючих ЄЦБ вважає, що відсоткові ставки досягли рівнів, утримання яких протягом тривалого часу "зробить суттєвий внесок у повернення інфляції до цільового показника".
"Майбутні рішення ЄЦБ забезпечать збереження ключових ставок так довго, як це потрібно, на рівнях, що обмежують економічну активність", – йдеться у заяві.
У ЄЦБ додали, що з метою повернення інфляції до 2% готові коригувати інструменти.
За прогнозами регулятора, інфляція у єврозоні цьогоріч буде на рівні 5,6%, у 2024 році вона сповільниться до 3,2%, у 2025-му – до 2,1%.
- До цього рекордна базова ставка ЄЦБ була 4,1%, встановлена в червні 2008 року.
- 27 липня Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив облікову ставку на 0,25 в.п. – до 3,37%, найвищого рівня з 2000 року, коли ще монети та банкноти євро не були випущені в обіг.
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