Евросоюз готовится отключить от SWIFT банки Беларуси – Reuters
03.03.2022, 13:00
Фото: SWIFT/Facebook
Европейский Союз рассматривает возможность исключения белорусских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, лежащей в основе глобальных финансовых транзакций, как это уже сделано в отношении семи российских банков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию от официального представителя ЕС.
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"Что касается SWIFT, мы сейчас также рассматриваем подготовку аналогичных решений для белоруского финансового сектора", – цитирует агентство официального представителя.
По его словам, в ЕС отдают отчет, что SWIFT не так стратегически важен для экономики Беларуси, как для российской.
- 2 марта ЕС отключил семь российских банков от SWIFT и запретил поставлять в РФ наличные евро. Российские банки отключат от SWIFT 12 марта.
- 3 марта США ввели жесткий экспортный контроль в отношении Беларуси.
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