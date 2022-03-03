Евросоюз готовится отключить от SWIFT банки Беларуси – Reuters

Европейский Союз рассматривает возможность исключения белорусских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, лежащей в основе глобальных финансовых транзакций, как это уже сделано в отношении семи российских банков. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию от официального представителя ЕС.

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"Что касается SWIFT, мы сейчас также рассматриваем подготовку аналогичных решений для белоруского финансового сектора", – цитирует агентство официального представителя.

По его словам, в ЕС отдают отчет, что SWIFT не так стратегически важен для экономики Беларуси, как для российской.

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Роман Брыль

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