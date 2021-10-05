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Евросоюз исключил три юрисдикции из "черного списка" офшоров

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 17:55
Евросоюз исключил три юрисдикции из
Фото: depositphotos.com

Совет Европы исключил Сейшелы, Доминику и Ангилью из списка стран, не желающих сотрудничать с Европейским Союзом в сфере налоговой отчетности. Об этом сообщается в пресс-релизе Совета Европы.   

В "черном списке" остаются девять юрисдикций: Американское Самоа, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату. 

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Сейшелы, Доминика и Ангилья теперь включены в т.н. серый список (Приложение II) стран, которые пока не соблюдают все международные налоговые стандарты, но взяли на себя обязательство внедрять принципы надлежащего налогового управления. 

В "серый список" добавлены Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Северная Македония, Катар и Уругвай. 

При этом из него исключены Австралия, Эсвантини и Мальдивы, которые провели все необходимые налоговые реформы.  

В Приложении II осталась Турция, взявшая в феврале текущего года обязательство наладить автоматический обмен налоговой информацией со странами-членами ЕС, по пока не достигнувшая значительного прогресса.   

Впервые Совет Европы составил "черный список" офшоров в декабре 2017 года и в него входило 17 юрисдикций. Список пересмотрели в марте 2019 года, а после его начали пересматривать дважды в год. 

В ЕС постоянно мониторят около 70 юрисдикций. Как отмечают в Совете Европы, уже 49 стран провели необходимые налоговые реформы, чтобы соответствовать критериям ЕС. 

В отношении юрисдикций из "черного списка" возможно применение санкций, в частности, запрет на получение грантов ЕС и финансирование программ из средств Евросоюза. 

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Роман Брыль
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евросоюз офшоры совет европы черный список
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