Евросоюз вместо BlackRock будет искать инвесторов для восстановления Украины

Четыре страны Евросоюза вместе с ЕИБ запускают инвестиционный фонд для привлечения частного финансирования в Украину

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕPA / TOLGA AKMEN)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время римской Конференции по восстановлению Украины 10 июля объявила о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, который, по ее словам, станет крупнейшим акционерным фондом в мире, предназначенным для поддержки восстановления страны.

"Мы буквально делаем ставку на будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны", – сказала фон дер Ляйен.

Новый фонд решили создать после того, как американская компания по управлению активами BlackRock прекратила поиск инвесторов для восстановления Украины.

Новый фонд станет инструментом для привлечения масштабных инвестиций частного сектора в ключевые отрасли украинской экономики: энергетику, транспорт, критическое сырье и производство товаров двойного назначения.

Фонд создается совместно с Италией, Германией, Францией, Польшей и Европейским инвестиционным банком, с возможностью присоединения других стран.

Президент ЕК также сообщила о выделении очередного ежемесячного транша 1 миллиарда евро финансовой помощи в рамках программы G7 ERA и нового транша размером более 3 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.

Кроме того, гарантии и гранты, которые будут подписаны в течение конференции, должны разблокировать до 10 миллиардов евро инвестиций для роста, восстановления и реконструкции.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа остается крупнейшим донором Украины с момента полномасштабного вторжения, предоставив почти 165 миллиардов евро поддержки. В этом году ЕС покроет 84% внешнего финансирования, необходимого Украине.

"И мы обеспечим поддержку Украины до 2028 года и далее, когда начнет действовать новый европейский бюджет", – сказала она.