Євросоюз замість BlackRock буде шукати інвесторів для відновлення України

Чотири країни Євросоюзу разом з ЄІБ запускають інвестиційний фонд для залучення приватного фінансування в Україну

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕPA / TOLGA AKMEN)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час римської Конференції з відновлення України 10 липня оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, який, за її словами, стане найбільшим акціонерним фондом у світі, призначеним для підтримки відновлення країни.

"Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектора та допомоги у відбудові країни", – сказала фон дер Ляєн.

Новий фонд вирішили створити після того, як американська компанія з управління активами BlackRock припинила пошук інвесторів для відновлення України.

Новий фонд стане інструментом для залучення масштабних інвестицій приватного сектора у ключові галузі української економіки: енергетику, транспорт, критичну сировину та виробництво товарів подвійного призначення.

Фонд створюється спільно з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею та Європейським інвестиційним банком, з можливістю приєднання інших країн.

Президентка ЄК також повідомила про виділення чергового щомісячного траншу 1 мільярда євро фінансової допомоги в межах програми G7 ERA та нового траншу розміром понад 3 мільярди євро в рамках програми Ukraine Facility.

Крім того, гарантії та гранти, які будуть підписані протягом конференції, повинні розблокувати до 10 мільярдів євро інвестицій для зростання, відновлення та реконструкції.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Європа залишається найбільшим донором України з моменту повномасштабного вторгнення, надавши майже 165 мільярдів євро підтримки. Цього року ЄС покриє 84% зовнішнього фінансування, необхідного Україні.

"І ми забезпечимо підтримку України до 2028 року і далі, коли почне діяти новий європейський бюджет", – сказала вона.