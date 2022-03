Евросоюз выделит полмиллиарда евро на помощь беженцам из Украины

Европейский Союз выделит первый транш помощи беженцам из Украины в размере 500 млн евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.



Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw