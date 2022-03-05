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Евросоюз выделит полмиллиарда евро на помощь беженцам из Украины

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 23:28
Евросоюз выделит полмиллиарда евро на помощь беженцам из Украины - Фото
Фото: EPA

Европейский Союз выделит первый транш помощи беженцам из Украины в размере 500 млн евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

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В Евросоюзе также отметили, что беженцы из Украины могут получить вид на жительство на территории стран блока минимум на год.

"Беженцы из Украины заслуживают нашей солидарности и поддержки, как и страны, которые их приветствуют", – написала фон дер Ляйен.

  • 4 марта совет Европейского инвестиционного банка уже одобрил финансовую поддержку Украины в размере 668 млн евро в рамках первого пакета помощи.
  • 5 марта Владимир Зеленский сообщил, что крупнейшие финансовые учреждения готовы предоставить десятки миллиардов долларов на восстановление Украины после войны.  

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Наталия Фреик
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