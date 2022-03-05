Евросоюз выделит полмиллиарда евро на помощь беженцам из Украины

Европейский Союз выделит первый транш помощи беженцам из Украины в размере 500 млн евро, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

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The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.



Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2022

В Евросоюзе также отметили, что беженцы из Украины могут получить вид на жительство на территории стран блока минимум на год.

"Беженцы из Украины заслуживают нашей солидарности и поддержки, как и страны, которые их приветствуют", – написала фон дер Ляйен.

4 марта совет Европейского инвестиционного банка уже одобрил финансовую поддержку Украины в размере 668 млн евро в рамках первого пакета помощи.

5 марта Владимир Зеленский сообщил, что крупнейшие финансовые учреждения готовы предоставить десятки миллиардов долларов на восстановление Украины после войны.

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Наталия Фреик

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