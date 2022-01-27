Федеральная резервная система США не рискнула поднимать процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке по итогам заседания.

Но, американский регулятор сообщил о намерении повысить ставку в ближайшее время.

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"Учитывая инфляцию, значительно превышающую 2%, и сильный рынок труда, Комитет ожидает, что в скором времени будет уместно повысить целевой диапазон ставки федеральных фондов", — говорится в сообщении.

Также ФРС решила продолжать снижать месячные темпы выкупа активов, завершив их в начале марта.

Goldman Sachs ждет от ФРС четырех подъемов ставки в этом году,пишет Bloomberg. Рост ставки ожидается в марте, июне, сентябре и декабре. Ужесточение монетарной политики связано с высокими темпами инфляции и ситуацией на рынке труда.

В последний раз ключевая ставка менялась в марте прошлого года. Тогда ФРС понизила ее до уровня 0-0,25% с 11,25%. Впоследствии регулятор оставляет ее без изменений.

В МФВ заявляли, что повышение ставок в США может иметь серьезные последствия для стран с высоким уровнем долга, в котором превалирует доллар.

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Наталия Софиенко

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