Федрезерв США закончил год третьим подряд понижением ставки: почему это важно

Еще в сентябре Федрезерв считал главным риском ослабление рынка труда, тогда как теперь основная обеспокоенность – это инфляция

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Федеральная резервная система США в среду, 18 декабря, снизила ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта – до 4,25-4,5% годовых. Об этом сообщается на сайте ФРС.

Таким образом, за три заседания, начиная с сентября, ФРС снизила ставки на целый процентный пункт. Это самое стремительное снижение с 2001 года, если не считать кризисных периодов.

В пресс-релизе ФРС указано, что экономическая активность в США продолжает стабильно расти, а условия на рынке труда несколько смягчились: уровень безработицы вырос, но остается низким.

В то же время, Bloomberg указывает на изменение фокуса политики ФРС. Еще в сентябре Федрезерв считал главным риском ослабление рынка труда, тогда как теперь основная обеспокоенность – инфляция, "застрявшая" выше целевого уровня.

Одной из причин являются политические предложения новоизбранного президента Дональда Трампа (налоговые сокращения и новые импортные пошлины), которые считаются рискованными с точки зрения повышения инфляции.

Согласно прогнозу ФРС, достижение целевого уровня инфляции 2% теперь ожидается аж в 2027 году. К концу 2025 года Федрезерв прогнозирует инфляцию на уровне 2,5% (ранее ожидали 2,1%).

В связи с этим ФРС теперь прогнозирует только два снижения ставки в 2025 году.

Это означает, что процентные ставки в США будут оставаться выше дольше, чем ожидалось ранее. Более высокие процентные ставки делают доллар более привлекательным для инвесторов (например, в сравнении с евро), потому что они могут получить лучшую доходность на свои вложения в долларах.

Ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) является одним из инструментов монетарной политики, используемых для стабилизации экономики в США. Увеличение ставки может помочь бороться с инфляцией, но одновременно может замедлить экономический рост. Снижение ставки, напротив, может стимулировать экономику, но в то же время может привести к росту инфляции.



Ставка ФРС – один из важнейших индикаторов состояния мировой экономики. Решения Федрезерва влияют на стоимость денег не только в США, но и в других странах. Это связано с тем, что доллар США является мировой резервной валютой и многие международные трансакции осуществляются именно в этой валюте.