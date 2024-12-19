Федрезерв США закончил год третьим подряд понижением ставки: почему это важно
Федеральная резервная система США в среду, 18 декабря, снизила ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта – до 4,25-4,5% годовых. Об этом сообщается на сайте ФРС.
Таким образом, за три заседания, начиная с сентября, ФРС снизила ставки на целый процентный пункт. Это самое стремительное снижение с 2001 года, если не считать кризисных периодов.
В пресс-релизе ФРС указано, что экономическая активность в США продолжает стабильно расти, а условия на рынке труда несколько смягчились: уровень безработицы вырос, но остается низким.
В то же время, Bloomberg указывает на изменение фокуса политики ФРС. Еще в сентябре Федрезерв считал главным риском ослабление рынка труда, тогда как теперь основная обеспокоенность – инфляция, "застрявшая" выше целевого уровня.
Одной из причин являются политические предложения новоизбранного президента Дональда Трампа (налоговые сокращения и новые импортные пошлины), которые считаются рискованными с точки зрения повышения инфляции.
Согласно прогнозу ФРС, достижение целевого уровня инфляции 2% теперь ожидается аж в 2027 году. К концу 2025 года Федрезерв прогнозирует инфляцию на уровне 2,5% (ранее ожидали 2,1%).
В связи с этим ФРС теперь прогнозирует только два снижения ставки в 2025 году.
Это означает, что процентные ставки в США будут оставаться выше дольше, чем ожидалось ранее. Более высокие процентные ставки делают доллар более привлекательным для инвесторов (например, в сравнении с евро), потому что они могут получить лучшую доходность на свои вложения в долларах.
Ставка ФРС – один из важнейших индикаторов состояния мировой экономики. Решения Федрезерва влияют на стоимость денег не только в США, но и в других странах. Это связано с тем, что доллар США является мировой резервной валютой и многие международные трансакции осуществляются именно в этой валюте.
- В сентябре Федрезерв перед выборами в США перешел к понижению ставок – впервые со времен COVID. До этого времени ключевая ставка в США находилась на самом высоком за 23 года уровне. Федрезерв не менял ее восемь заседаний подряд.