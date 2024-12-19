Федрезерв США закінчив рік третім поспіль зниженням ставки: чому це важливо

Ще у вересні Федрезерв вважав головним ризиком послаблення ринку праці, тоді як тепер основне занепокоєння – це інфляція

Фото: EPA / JUSTIN LANE

Федеральна резервна система США у середу, 18 грудня, знизила ставку за федеральними кредитними коштами на 0,5 відсоткового пункту – до 4,25-4,5% річних. Про це повідомляється на сайті ФРС.

Отже, за три засідання, починаючи з вересня, ФРС знизила ставки на цілий процентний пункт. Це найстрімкіше зниження з 2001 року, якщо не брати до уваги кризові періоди.

У пресрелізі ФРС вказано, що економічна активність у США продовжує стабільно зростати, а умови на ринку праці дещо пом'якшилися: рівень безробіття зріс, але залишається низьким.

Водночас Bloomberg вказує на зміну фокуса політики ФРС. Ще у вересні Федрезерв вважав головним ризиком послаблення ринку праці, тоді як тепер основне занепокоєння – інфляція, яка "застрягла" вище цільового рівня.

Однією з причин є політичні пропозиції новообраного президента Дональда Трампа (податкові скорочення й нові імпортні мита), що вважаються ризикованими з погляду підвищення інфляції.

За прогнозом ФРС, досягнення цільового рівня інфляції 2% тепер очікується аж у 2027 році. На кінець 2025 року Федрезерв прогнозує інфляцію на рівні 2,5% (раніше очікували 2,1%).

У зв'язку з цим ФРС тепер прогнозує тільки два зниження ставки у 2025 році.

Це означає, що процентні ставки в США залишатимуться вищими довше, ніж раніше очікувалося. Вищі процентні ставки роблять долар більш привабливим для інвесторів (наприклад, у порівнянні з євро), бо вони можуть отримати кращу дохідність на свої вкладення в доларах.

Ставка Федеральної резервної системи США (ФРС) є одним з інструментів монетарної політики, що використовується для стабілізації економіки у США. Підвищення ставки може допомогти боротися з інфляцією, але одночасно може сповільнити економічне зростання. Зниження ставки, навпаки, може стимулювати економіку, але водночас може призвести до зростання інфляції.



Ставка ФРС – один із найважливіших індикаторів стану світової економіки. Рішення Федрезерву впливають на вартість грошей не тільки у США, а й в інших країнах. Це пов’язано з тим, що долар США є світовою резервною валютою і багато міжнародних трансакцій здійснюються саме в цій валюті.