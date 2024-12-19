Федрезерв США закінчив рік третім поспіль зниженням ставки: чому це важливо
Федеральна резервна система США у середу, 18 грудня, знизила ставку за федеральними кредитними коштами на 0,5 відсоткового пункту – до 4,25-4,5% річних. Про це повідомляється на сайті ФРС.
Отже, за три засідання, починаючи з вересня, ФРС знизила ставки на цілий процентний пункт. Це найстрімкіше зниження з 2001 року, якщо не брати до уваги кризові періоди.
У пресрелізі ФРС вказано, що економічна активність у США продовжує стабільно зростати, а умови на ринку праці дещо пом'якшилися: рівень безробіття зріс, але залишається низьким.
Водночас Bloomberg вказує на зміну фокуса політики ФРС. Ще у вересні Федрезерв вважав головним ризиком послаблення ринку праці, тоді як тепер основне занепокоєння – інфляція, яка "застрягла" вище цільового рівня.
Однією з причин є політичні пропозиції новообраного президента Дональда Трампа (податкові скорочення й нові імпортні мита), що вважаються ризикованими з погляду підвищення інфляції.
За прогнозом ФРС, досягнення цільового рівня інфляції 2% тепер очікується аж у 2027 році. На кінець 2025 року Федрезерв прогнозує інфляцію на рівні 2,5% (раніше очікували 2,1%).
У зв'язку з цим ФРС тепер прогнозує тільки два зниження ставки у 2025 році.
Це означає, що процентні ставки в США залишатимуться вищими довше, ніж раніше очікувалося. Вищі процентні ставки роблять долар більш привабливим для інвесторів (наприклад, у порівнянні з євро), бо вони можуть отримати кращу дохідність на свої вкладення в доларах.
Ставка ФРС – один із найважливіших індикаторів стану світової економіки. Рішення Федрезерву впливають на вартість грошей не тільки у США, а й в інших країнах. Це пов’язано з тим, що долар США є світовою резервною валютою і багато міжнародних трансакцій здійснюються саме в цій валюті.
- У вересні Федрезерв перед виборами у США перейшов до зниження ставок – уперше з часів COVID. До цього часу ключова ставка у США перебувала на найвищому за 23 роки рівні. Федрезерв не змінював її вісім засідань поспіль.