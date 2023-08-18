ФГИ отменил аукцион по продаже конфискованной агрофирмы российского олигарха Шелкова

Фонд государственного имущества отменил аукцион по приватизации конфискованной у российского олигарха Михаила Шелкова агрокомпании "Инвестагро". Информация об отмене аукциона опубликована на платформе Prozorro.

ФГИ принял соответствующее решение "для достижения целей приватизации и обеспечения поступлений от приватизации в государственный бюджет", говорится в тексте соответствующего приказа, который цитирует Transparency International Ukraine.

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Первый аукцион по продаже данного актива Шелкова был назначен на 11 августа, но не состоялся из-за отсутствия участников. Система Prozorro автоматически перенесла аукцион на неделю с понижением цены на 50% до 27,5 млн грн.

Дата нового аукциона пока не объявлена.

"Фонд госимущества может отменить электронный аукцион на любом этапе до дня его проведения. После этого объект снова можно выставлять на торги за его полную, балансовую стоимость. Однако в случае с Инвестагро, очевидно, будут разрабатываться альтернативные сценарии: уменьшение долговой нагрузки предприятия перед продажей или даже создание приватизационного пула (несколько объектов, продающих, как один лот) с другим конфискованным активом Шелкова – Демуринским ГОКом", — объясняет юридический советник TI Ukraine Андрей Швадчак.

Инвестагро занимается выращиванием сельхозкультур и имеет земельный банк в 1300 га. Дебеторская задолженность компании – 21 млн грн, собственные долги – 17 млн грн.

Против Шелкова введены санкции из-за того, что он способствовал вооруженной агрессии России против Украины. Принадлежащая ему ВСМПО-Ависма поставляла титановую продукцию компаниям оборонпрома России, в частности в рамках договоров на выполнение государственного оборонного заказа.

В начале 2023 года суд взыскал активы Шелкова (ВСМПО Титан Украина, Демуринский ГОК, компанию Тай-минералз и другие) в доход государства, а правительство передало их Фонду госимущества для приватизации.

В июне Фонд госимущества выставил на приватизацию Инвестагро по стартовой цене в 55 млн грн и со вступительным взносом 11 млн грн.

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