ФДМ скасував аукціон з продажу конфіскованої агрофірми російського олігарха Шелкова

Фонд державного майна скасував аукціон із приватизації конфіскованої у російського олігарха Михайла Шелкова агрокомпанії "Інвестагро". Інформація про скасування аукціону опублікована на платформі Prozorro.

ФДМ ухвалив відповідне рішення "для досягнення цілей приватизації та забезпечення надходжень від приватизації до державного бюджету", йдеться у тексті відповідного наказу, який цитує Transparency International Ukraine.

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Перший аукціон з продажу цього активу Шелкова було призначено на 11 серпня, але він не відбулся через відсутність учасників. Система Prozorro автоматично перенесла аукціон на тиждень зі зниженням ціни на 50% до 27,5 млн грн.

Дата нового аукціону наразі не оголошена.

"Фонд держмайна може скасувати електронний аукціон на будь-якому етапі до дня його проведення. Після цього об'єкт знову можна виставляти на торги за його повну, балансову вартість. Однак у випадку з Інвестагро, очевидно, розроблятимуться альтернативні сценарії: зменшення боргового навантаження підприємства перед продажем або навіть створення приватизаційного пулу (кілька об'єктів, які продають як один лот) з іншим конфіскованим активом Шелкова – Демуринським ГЗК", — пояснює юридичний радник TI Ukraine Андрій Швадчак.

Інвестагро займається вирощуванням сільгоспкультур та має земельний банк у 1300 га. Дебіторська заборгованість компанії – 21 млн грн, власні борги – 17 млн грн.

Проти Шелкова запроваджено санкції через те, що він сприяв збройній агресії Росії проти України. ВСМПО-Авісма, що належить йому, постачала титанову продукцію компаніям оборонпрому Росії, зокрема в рамках договорів на виконання державного оборонного замовлення.

На початку 2023 року суд стягнув активи Шелкова (ВСМПО Титан Україна, Демуринський ГЗК, компанію Тай-Мінералз та інші) у дохід держави, а уряд передав їх Фонду держмайна для приватизації.

У червні Фонд держмайна виставив на приватизацію Інвестагро за стартовою ціною 55 млн грн і зі вступним внеском 11 млн грн.

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