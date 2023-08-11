ФГИ раскрыл информацию об аукционах аренды госимущества за три года
11.08.2023, 13:54
Фото: depositphotos.com
Фонд государственного имущества (ФГИ) запустил дашборд со статистикой аренды госимущества, которая охватывает период с момента вступления в силу Закона "Об аренде государственного и коммунального имущества" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Массив данных включает характеристики почти 10 000 аукционов.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Фонд госимущества – крупнейший арендодатель в Украине. Он сдает в аренду около 8 млн кв. м недвижимости.
"Мы должны являться примером открытости и прозрачности", – прокомментировал первый заместитель председателя ФГИ Денис Шугалий.
Он добавил, что дашборд – шаг в направлении цифровизации данных. Вся статистика отображается в реальном времени.
Ознакомиться со статистикой аренды госимущества можно тут.
- 7 августа 2023 года Фонд госимущества вновь не смог продать Белгород-Днестровский порт.
- 7 августа ФГИ отреагировал на обвинения госкомпаний в торговле с РФ: "Не отвечает действительности".
- 10 августа Фонд госимущества не смог с первого раза продать активы российского олигарха Шелкова.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Последние новости
Комментарии