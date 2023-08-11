UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ФГИ раскрыл информацию об аукционах аренды госимущества за три года

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 13:54
ФГИ раскрыл информацию об аукционах аренды госимущества за три года - Фото
Фото: depositphotos.com

Фонд государственного имущества (ФГИ) запустил дашборд со статистикой аренды госимущества, которая охватывает период с момента вступления в силу Закона "Об аренде государственного и коммунального имущества" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ. 

Массив данных включает характеристики почти 10 000 аукционов. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Фонд госимущества – крупнейший арендодатель в Украине. Он сдает в аренду около 8 млн кв. м недвижимости.  

"Мы должны являться примером открытости и прозрачности", – прокомментировал первый заместитель председателя ФГИ Денис Шугалий. 

Он добавил, что дашборд – шаг в направлении цифровизации данных. Вся статистика отображается в реальном времени. 

Ознакомиться со статистикой аренды госимущества можно тут.    

 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 
Роман Брыль
ФГИаренда госимуществадашборд
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 