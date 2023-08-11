ФГИ раскрыл информацию об аукционах аренды госимущества за три года

Фонд государственного имущества (ФГИ) запустил дашборд со статистикой аренды госимущества, которая охватывает период с момента вступления в силу Закона "Об аренде государственного и коммунального имущества" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Массив данных включает характеристики почти 10 000 аукционов.

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Фонд госимущества – крупнейший арендодатель в Украине. Он сдает в аренду около 8 млн кв. м недвижимости.

"Мы должны являться примером открытости и прозрачности", – прокомментировал первый заместитель председателя ФГИ Денис Шугалий.

Он добавил, что дашборд – шаг в направлении цифровизации данных. Вся статистика отображается в реальном времени.

Ознакомиться со статистикой аренды госимущества можно тут.

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