ФДМ розкрив інформацію про аукціони оренди держмайна за три роки
11.08.2023, 13:54
Фото: depositphotos.com
Фонд державного майна (ФДМ) запустив дашборд зі статистикою оренди держмайна, що охоплює період із моменту набрання чинності Закону "Про оренду державного та комунального майна" у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
Масив даних охоплює характеристики майже 10 000 аукціонів.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе
Фонд держмайна – найбільший орендодавець України. Він здає в оренду близько 8 млн кв. м нерухомості.
"Ми повинні бути прикладом відкритості та прозорості", – прокоментував перший заступник голови ФДМ Денис Шугалій.
Він додав, що дашборд – крок у напрямку цифровізації даних. Уся статистика відображається у реальному часі.
Ознайомитись зі статистикою оренди держмайна можна тут.
- 7 серпня 2023 року Фонд держмайна знову не зміг продати Білгород-Дністровський порт.
- 7 серпня ФДМ відреагував на звинувачення держкомпаній у торгівлі з РФ: "Не відповідає дійсності".
- 10 серпня Фонд держмайна не зміг із першого разу продати активи російського олігарха Шелкова.
Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем
Останні новини
Коментарі