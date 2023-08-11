ФДМ розкрив інформацію про аукціони оренди держмайна за три роки

Фонд державного майна (ФДМ) запустив дашборд зі статистикою оренди держмайна, що охоплює період із моменту набрання чинності Закону "Про оренду державного та комунального майна" у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Масив даних охоплює характеристики майже 10 000 аукціонів.

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Фонд держмайна – найбільший орендодавець України. Він здає в оренду близько 8 млн кв. м нерухомості.

"Ми повинні бути прикладом відкритості та прозорості", – прокоментував перший заступник голови ФДМ Денис Шугалій.

Він додав, що дашборд – крок у напрямку цифровізації даних. Уся статистика відображається у реальному часі.

Ознайомитись зі статистикою оренди держмайна можна тут.

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