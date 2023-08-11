RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ФДМ розкрив інформацію про аукціони оренди держмайна за три роки

Этот материал также доступен на русском
11.08.2023, 13:54
ФДМ розкрив інформацію про аукціони оренди держмайна за три роки - Фото
Фото: depositphotos.com

Фонд державного майна (ФДМ) запустив дашборд зі статистикою оренди держмайна, що охоплює період із моменту набрання чинності Закону "Про оренду державного та комунального майна" у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Масив даних охоплює характеристики майже 10 000 аукціонів.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Фонд держмайна – найбільший орендодавець України. Він здає в оренду близько 8 млн кв. м нерухомості.

"Ми повинні бути прикладом відкритості та прозорості", – прокоментував перший заступник голови ФДМ Денис Шугалій.

Він додав, що дашборд – крок у напрямку цифровізації даних. Уся статистика відображається у реальному часі.

Ознайомитись зі статистикою оренди держмайна можна тут.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем
Роман Бриль
ФДМорендадашбордоренда держмайна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 