Финансисты ICU оптимистичнее МВФ по экономике, по инфляции – единодушны

МВФ в конце июня ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,5-3,5%, улучшив прогноз инфляции на конец года с 8,5% до 8%

Уровень цен – инфляция. Фото: Depositphotos

Темпы экономического роста Украины по результатам года составят около 4%, инфляция будет в диапазоне 7-8%, прогнозируют в финансовой группе ICU.

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Об этом говорится в релизе пресс-службы фингруппы со ссылкой на данные главы департамента макроэкономических исследований группы Виталия Варвищука.

"Экономика заметно выросла в 1 квартале, однако значительно замедлится во втором полугодии из-за проблем с электроэнергией, дефицита рабочей силы и снижения урожая. Все же мы ожидаем, что темпы экономического роста по результатам года составят около 4%. Ключевые двигатели роста – внутреннее частное потребление и возобновление экспорта благодаря работе морского транспортного коридора. Роль государственного потребления в оживлении роста будет положительной, однако менее весомой, чем в прошлом году", — сказано в тексте релиза.

Аналитики группы констатируют, что ускорение годовой инфляции с мая "несколько превысило" их ожидания.

"Мы прогнозируем, что в конце года инфляция будет в диапазоне 7-8%. Она, вероятно, продолжит ускоряться в первом квартале 2025 года, однако будет оставаться в однознаковой зоне", – отмечают они.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2,5-3,5%, при этом улучшив прогноз инфляции на конец года с 8,5% до 8%.