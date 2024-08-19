Фінансисти ICU оптимістичніші за МВФ щодо економіки, щодо інфляції – одностайні
Темпи економічного зростання України за результатами року становитимуть близько 4%, інфляція буде в діапазоні 7-8%, прогнозують у фінансовій групі ICU.
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Про це йдеться в релізі пресслужби фінгрупи з посиланням на дані голови департаменту макроекономічних досліджень групи Віталія Варвищука.
"Економіка помітно зросла у 1 кварталі, проте значно уповільниться у другому півріччі через проблеми з електроенергією, дефіцит робочої сили та зниження врожаю. Все ж ми очікуємо, що темпи економічного зростання за результатами року становитимуть близько 4%. Ключові двигуни росту – внутрішнє приватне споживання та відновлення експорту завдяки роботі морського транспортного коридору. Роль державного споживання у підживленні росту буде позитивна, проте менш вагома, ніж минулого року", – йдеться у тексті релізу.
Аналітики групи констатують, що прискорення річної інфляції з травня "дещо перевищило" їх очікування.
"Ми прогнозуємо, що наприкінці року інфляція буде в діапазоні 7-8%. Вона, ймовірно, продовжить прискорюватися у першому кварталі 2025 року, проте залишатиметься в однознаковій зоні", – зазначають вони.
Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) наприкінці червня погіршив прогноз зростання ВВП України до 2,5-3,5%, водночас покращивши прогноз інфляції на кінець року із 8,5% до 8%.
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