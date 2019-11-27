Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Финансовый результат НБУ пострадал из-за укрепления гривни

Финансовый результат НБУ пострадал из-за укрепления гривни
27.11.2019, 08:41

Укрепление курса гривни негативно повлияло на общий финансовый результат Нацбанка

Убыток Национального банка Украины за девять месяцев 2019 года составил 12,3 млрд грн. Такой результат получен из-за укрепления курса гривни к иностранным валютам), сообщается в отчетности регулятора.

В НБУ отмечают, что укрепление гривни на 13% по сравнению с началом года оказало негативное влияние на общий финансовый результат Нацбанка за 9 месяцев 2019 года, который составляет 12,3 млрд грн убытка.

Как пояснил регулятор, финансовый результат включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в сумме 42,4 млрд грн, что будет компенсирован соответствующим резервом переоценки, который составляет 80,4 млрд грн. 

В результате по состоянию на конец сентября 2019 года прибыль к распределению составляет около 30 млрд грн, отмечают в НБУ. 

В то же время, напомнили в НБУ, законом о государственном бюджете на 2020 год предусмотрено перечисление Нацбанком средств в госбюджет в сумме 40,7 млрд грн.

  • По данным НБУ, по итогам III квартала платежеспособные банки получили 48,4 млрд грн чистой прибыли, что в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,9 млрд грн).
  • В 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума. В 2017 году банки Украины получили 26,472 млрд грн убытков. В 2016 году убытки составили 159,388 млрд грн, в 2015 году - 66,6 млрд грн, в 2014 году - 52,966 млрд грн.

Напишите нам
НБУ убыток прибыль банков укрепление гривни
Комментарии
Последние новости
 