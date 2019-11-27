Финансовый результат НБУ пострадал из-за укрепления гривни

Убыток Национального банка Украины за девять месяцев 2019 года составил 12,3 млрд грн. Такой результат получен из-за укрепления курса гривни к иностранным валютам), сообщается в отчетности регулятора.

В НБУ отмечают, что укрепление гривни на 13% по сравнению с началом года оказало негативное влияние на общий финансовый результат Нацбанка за 9 месяцев 2019 года, который составляет 12,3 млрд грн убытка.

Как пояснил регулятор, финансовый результат включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в сумме 42,4 млрд грн, что будет компенсирован соответствующим резервом переоценки, который составляет 80,4 млрд грн.

В результате по состоянию на конец сентября 2019 года прибыль к распределению составляет около 30 млрд грн, отмечают в НБУ.

В то же время, напомнили в НБУ, законом о государственном бюджете на 2020 год предусмотрено перечисление Нацбанком средств в госбюджет в сумме 40,7 млрд грн.