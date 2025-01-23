Финкомитет Рады посоветовал Налоговой обратить внимание на ФОП, торгующих техникой

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение о детенизации рынка электроники

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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение о детенизации рынка электроники. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

В частности, комитет рекомендовал Государственной налоговой службе обратить внимание на физических лиц-предпринимателей, торгующих техникой и электроникой.

"Принять меры налогового контроля в отношении физических лиц-предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере продаж техники и электроники (в том числе торговой марки Apple) и исследовать вопросы возможности пребывания таких плательщиков на упрощенной системе налогообложения", – говорится в проекте решения, обнародованном Гетманцевым.

Уплата НДС отраслью бытовой техники и электроники за 9 месяцев 2024 года увеличилась по сравнению с тем же периодом 2023 года на 700 млн грн, то есть на 85%. Однако доля теневого рынка остается высокой. По оценкам экспертов, на которых ссылается налоговый комитет, из-за этого бюджет ежегодно теряет десятки миллиардов гривен.

Ранее Гетманцев говорил, что по результатам проверок налоговиками магазинов продаж техники, в частности техники Apple, только в октябре обнаружили нарушителей, на которых наложили штрафы на общую сумму более 114 миллионов гривен.

В начале октября первый заместитель главы финкомитета Ярослав Железняк говорил, что в рамках борьбы с теневым рынком электроники налоговая служба провела 1590 проверок точек продаж электронной техники и по их результатам насчитала продавцам 2,16 миллиарда гривен налогов.

Кроме того, продолжается более 170 фактических проверок компаний, продающих электронную технику. Среди них ТМ ЯБКО, YABLUKA, STYLUS, Техно Ёж, Touch, Store, iStore, iPeople, Appleroom.