Фінкомітет Ради порадив Податковій звернути увагу на ФОП, які торгують технікою

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив рішення щодо детінізації ринку електроніки. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

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Зокрема комітет рекомендував Державній податковій службі звернути увагу на фізичних осіб-підприємців, які торгують техінкою та електронікою.

"Здійснити заходи податкового контролю стосовно фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність у сфері продажу техніки та електроніки (в тому числі торгової марки Apple) та дослідити питання можливості перебування таких платників на спрощеній системі оподаткування", – йдеться у проєкті рішення, яке оприлюднив Гетманцев.

Сплата ПДВ галуззю побутової техніки та електроніки за 9 місяців 2024 року зросла порівняно з тим самим періодом 2023 року на 700 млн грн, тобто на 85%. Проте частка тіньового ринку залишається високою. За оцінками експертів, на яких посилається податковий комітет, через це бюджет щороку втрачає десятків мільярдів гривень.

Раніше Гетманцев казав, що за результатами перевірок податківцями магазинів продажу техніки, зокрема техніки Apple, тільки у жовтні виявили порушників, на яких наклали штрафи на загальну суму понад 114 мільйонів гривень.

На початку жовтня перший заступник голови фінкомітету Ярослав Железняк казав, що в межах боротьби з тіньовим ринком електроніки податкова служба провела 1590 перевірок точок продажу електронної техніки та за їх результатами нарахувала продавцям 2,16 мільярда гривень податків.

Крім того, триває понад 170 фактичних перевірок компаній, що продають електронну техніку. Серед них ТМ ЯБКО, YABLUKA, STYLUS, Техно Їжак, Touch, Store, iStore, iPeople, Appleroom.