UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Финкомпании не спешат раскрывать своих собственников: отчитались перед НБУ только 3%

18.05.2021, 18:17
Финкомпании не спешат раскрывать своих собственников: отчитались перед НБУ только 3% - Фото
Нацбанк Украины (Фото: depositphotos.com)

За месяц действия новых требований Национального банка Украины к структуре собственности участников небанковского финрынка, только 3% компаний, предоставляющих финансовые услуги раскрыли своих собственников. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

"Мы понимаем, что это совершенно новые требования для небанковского рынка. Чтобы сделать адаптацию максимально безболезненной, большое внимание мы уделяем непосредственному общению с участниками рынка, разъяснением требований и правил", – объяснил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Нацбанк планирует провести в ближайшее время онлайн-мероприятие, на котором расскажет о самых распространенных ошибках в документах о структуре собственности поставщиков финансовых услуг, а также о том, как их избежать.

Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, имеют еще один месяц – до 17 июня 2021 – чтобы подать регулятору информацию о своих собственниках и опубликовать их на сайтах.

В течение шести месяцев с даты вступления в силу новых правил, до 17 октября 2021, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Национальный банк Украины собственник бизнеса небанковские учреждения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 