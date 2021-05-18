Финкомпании не спешат раскрывать своих собственников: отчитались перед НБУ только 3%

За месяц действия новых требований Национального банка Украины к структуре собственности участников небанковского финрынка, только 3% компаний, предоставляющих финансовые услуги раскрыли своих собственников. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Мы понимаем, что это совершенно новые требования для небанковского рынка. Чтобы сделать адаптацию максимально безболезненной, большое внимание мы уделяем непосредственному общению с участниками рынка, разъяснением требований и правил", – объяснил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.

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Нацбанк планирует провести в ближайшее время онлайн-мероприятие, на котором расскажет о самых распространенных ошибках в документах о структуре собственности поставщиков финансовых услуг, а также о том, как их избежать.

Все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, имеют еще один месяц – до 17 июня 2021 – чтобы подать регулятору информацию о своих собственниках и опубликовать их на сайтах.

В течение шести месяцев с даты вступления в силу новых правил, до 17 октября 2021, компании, которые не имеют прозрачных структур собственности, смогут исправить эту ситуацию и привести их в соответствие с новыми требованиями.

6 апреля 2021 года НБУ исключил из госреестра финансовых учреждений 27 финансовых компаний.

16 апреля НБУ утвердил требования к структуре собственности небанковских финансовых учреждений и определил четкие критерии их прозрачности.

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Роман Брыль

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