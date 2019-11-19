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Обменник оштрафовали на 50 млн грн из-за нарушений по РРО

Обменник оштрафовали на 50 млн грн из-за нарушений по РРО
19.11.2019, 11:56

ГФС наложила штраф на владельцев обменника из-за нарушений при использовании РРО

Окружной админсуд Киева отказался отменить 50-миллионный налоговый штраф в отношении компании ДСД Финанс, наложенный Государственной фискальной службой в январе. Об этом пишет Finbalance.

Согласно материалам суда, фискалы в декабре 2018 года проверили пункт обмена валют компании ДСД Финанс и установили нарушения при применении регистраторов расчетных операций (РРО).

В частности, в июле 2018-го компания не разработала и не утвердила порядок расчета лимита остатка наличности в кассе, следовательно все деньги в кассе на конец рабочего дня ГФС посчитала сверхлимитными.

Сумма штрафа, наложенного на ДСД Финанс, составила 51,42 млн грн.

При этом компания предоставила суду документ об установлении лимита, датируемый 1 июля, но суд не принял его во внимание, поскольку документ якобы не был предоставлен фискалам во время проверки.

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