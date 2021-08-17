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Fitch изменило прогноз по кредитным рейтингам семи украинских городов

17.08.2021, 12:00
Fitch изменило прогноз по кредитным рейтингам семи украинских городов - Фото
Фото:depositphotos.com

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило со "стабильный" до "позитивный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте семи украинских городов. Об этом сообщается на сайте агентства.   

Прогноз рейтинга изменен в отношении Львова, Киева, Харькова, Николаева, Одессы, Днепра и Мариуполя. При этом Fitch оставил без изменений рейтинг кредитоспособности городов на уровне b+. 

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Изменение прогноза рейтинга украинских городов связано с повышением до "позитивный" прогноза суверенного рейтинга Украины, состоявшегося 6 августа. 

В Fitch отмечают, что после изменения прогноза суверенного рейтинга, неуместно ждать пересмотра рейтингов украинских городов до запланированной даты 19 ноября 2021 года. 

В последний раз Fitch пересматривал рейтинги украинских городов 21 мая 2021 года. 

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Роман Брыль
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кредитный рейтинг fitch ratings прогноз рейтинга
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