Fitch изменило прогноз по кредитным рейтингам семи украинских городов

Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило со "стабильный" до "позитивный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте семи украинских городов. Об этом сообщается на сайте агентства.

Прогноз рейтинга изменен в отношении Львова, Киева, Харькова, Николаева, Одессы, Днепра и Мариуполя. При этом Fitch оставил без изменений рейтинг кредитоспособности городов на уровне b+. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Изменение прогноза рейтинга украинских городов связано с повышением до "позитивный" прогноза суверенного рейтинга Украины, состоявшегося 6 августа.

В Fitch отмечают, что после изменения прогноза суверенного рейтинга, неуместно ждать пересмотра рейтингов украинских городов до запланированной даты 19 ноября 2021 года.

В последний раз Fitch пересматривал рейтинги украинских городов 21 мая 2021 года.

Роман Брыль

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