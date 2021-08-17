Fitch изменило прогноз по кредитным рейтингам семи украинских городов
Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило со "стабильный" до "позитивный" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте семи украинских городов. Об этом сообщается на сайте агентства.
Прогноз рейтинга изменен в отношении Львова, Киева, Харькова, Николаева, Одессы, Днепра и Мариуполя. При этом Fitch оставил без изменений рейтинг кредитоспособности городов на уровне b+.
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Изменение прогноза рейтинга украинских городов связано с повышением до "позитивный" прогноза суверенного рейтинга Украины, состоявшегося 6 августа.
В Fitch отмечают, что после изменения прогноза суверенного рейтинга, неуместно ждать пересмотра рейтингов украинских городов до запланированной даты 19 ноября 2021 года.
В последний раз Fitch пересматривал рейтинги украинских городов 21 мая 2021 года.
- 6 августа 2021 года Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со "стабильный" до "позитивный", подтвердив рейтинг на уровне "B". После изменения прогноза суверенного рейтинга, Fitch повысил прогнозы до "позитивный" по рейтингам государственных банков, Укрзализныци, НАК "Нафтогаз Украины".
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